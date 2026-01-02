Legende: Wird ein «Rossonero» Niclas Füllkrug. imago images/Sven Simon

Serie A: Milan holt Füllkrug

Niclas Füllkrug wird Teamkollege von Ardon Jashari und Zachary Athekame bei Milan. Der 19-fache italienische Meister leiht den 32-jährigen Stürmer zunächst bis zum Saisonende von West Ham United aus. Milan sicherte sich zudem eine Kaufoption. Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz. Der Deutsche war im Sommer 2024 von Dortmund auf die Insel gewechselt, erzielte in 29 Pflichtspielen aber lediglich 3 Tore.

Premier League: Gross zurück bei Brighton

Der deutsche Nationalspieler Pascal Gross verlässt Borussia Dortmund und spielt künftig wieder für Brighton in der englischen Premier League. Für den vom schweizerisch-deutschen Doppelbürger Fabian Hürzeler trainierten Premier-League-Klub spielte Gross bereits von 2017 bis 2024, ehe er nach Dortmund wechselte.

Bundesliga: Kuntz verlässt HSV

Stefan Kuntz ist nicht länger Sportvorstand des Hamburger SV. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab, einigte sich der Klub mit dem 63-Jährigen auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hatte den Aufsichtsrat nach Weihnachten «aus persönlichen familiären Gründen» um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten.

