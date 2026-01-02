Legende: Wird ein «Rossonero» Niclas Füllkrug. imago images/Sven Simon

Serie A: Milan holt Füllkrug

Niclas Füllkrug wird Teamkollege von Ardon Jashari und Zachary Athekame bei Milan. Der 19-fache italienische Meister leiht den 32-jährigen Stürmer zunächst bis zum Saisonende von West Ham United aus. Milan sicherte sich zudem eine Kaufoption. Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Deutsche war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt, erzielte in 29 Pflichtspielen aber lediglich 3 Tore.

Bundesliga: Kuntz verlässt HSV

Stefan Kuntz ist nicht länger Sportvorstand des Hamburger SV. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab, einigte sich der Klub mit dem 63-Jährigen auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hatte den Aufsichtsrat nach Weihnachten «aus persönlichen familiären Gründen» um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten. Kuntz, ehemaliger Coach der deutschen U21- und der türkischen Nationalmannschaft, hatte seinen Job bei den Hanseaten im Mai 2024 begonnen und war mit den «Rothosen» 2025 in die Bundesliga aufgestiegen.

