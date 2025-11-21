Legende: Fällt länger aus Gabriel Magalhaes, hier im Champions-League-Spiel Arsenals bei Slavia Prag Anfang November. Imago/CTK Photo

Premier League: Arsenals Gabriel wochenlang out

Premier-League-Leader Arsenal muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Gabriel verzichten. Der 27-jährige Brasilianer verletzte sich beim Testspiel Brasiliens gegen den Senegal (2:0) am Oberschenkel. Arsenal-Trainer Mikel Arteta sprach von einem «schweren Schlag». Liga-Rivale Liverpool vermeldet derweil zwei Verletzte nach der Länderspielpause: Der Nordire Conor Bradley fällt rund drei Wochen aus, der deutsche Mittelfeldspieler Florian Wirtz mindestens dieses Wochenende.

Premier League: Palmer verletzt sich zuhause

Anders gelagert ist der Fall von Chelsea-Mittelfeldspieler Cole Palmer: Die Zwangspause des 23-Jährigen verlängert sich um mindestens zwei Wochen. Nach Klubangaben stiess sich der Mittelfeldspieler bei einem Haushaltsunfall den kleinen Zeh und zog sich so einen Bruch zu.

Bundesliga: Bayern ohne Gnabry

Angeschlagen von der Länderspielpause kehrte Serge Gnabry zu Bayern München zurück. Der 30-Jährige werde im Bundesligaspiel gegen Freiburg nicht auflaufen, sagte Trainer Vincent Kompany. Fraglich ist der Einsatz des zuletzt erkrankten Torhüters Manuel Neuer.