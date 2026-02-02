Serie A: Garcia wechselt zu Sassuolo

Der Schweizer Verteidiger Ulisses Garcia wurde von Olympique Marseille für ein halbes Jahr in die Serie A an Sassuolo ausgeliehen. Dies bestätigte der italienische Verein. Der 30-Jährige erhofft sich dort mehr Spielpraxis. Bei Marseille stand er in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend nur dreimal in der Startelf und wurde ebenfalls dreimal eingewechselt. Im Kader war er zuletzt Ende November. Garcia möchte sich bei Sassuolo für die WM aufdrängen. Sein letztes Länderspiel bestritt der 11-fache Nationalspieler im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2). Zuletzt war auch eine Rückkehr zu YB ein Thema.

Saudi Pro League: Benzema wechselt innerhalb der Liga

Der frühere Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema wechselt innerhalb der saudischen Liga von Al-Ittihad nach Al-Hilal. Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, war es zuvor zum Streit mit seinem bisherigen Klub über eine Vertragsverlängerung gekommen. Nun unterschrieb der frühere Stürmerstar von Real Madrid einen Vertrag über eineinhalb Jahre beim Tabellenführer, bei dem er auf namhafte Teamkollegen wie Darwin Nunez, Theo Hernandez oder Kalidou Koulibaly trifft. Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel.

Serie A: Pisa und Hellas Verona entlassen Trainer

Doppelte Trainerentlassung in der Serie A: Pisa (Tabellen-19.) und Hellas Verona (20.) haben auf die anhaltenden sportlichen Krisen reagiert und ihre Trainer Alberto Gilardino und Paolo Zanetti entlassen. Das teilten die beiden abstiegsbedrohten Klubs nach ihren Niederlagen am vergangenen Wochenende mit. Trotz eines Treffers von Michel Aebischer verlor Pisa gegen Sassuolo 1:3. Er, Filip Stojilkovic und Daniel Denoon erhalten nun einen neuen Übungsleiter. Gilardino, 2006 Weltmeister mit Italien, hatte im Sommer die Nachfolge von Filippo Inzaghi angetreten, nachdem Pisa zum ersten Mal seit 34 Jahren den Wiederaufstieg in die Serie A geschafft hatte. In 23 Spielen holte er nur einen einzigen Sieg.

LaLiga: Ter Stegen verletzt sich

Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der von Barcelona an Girona ausgeliehene deutsche Goalie hat im Spiel gegen Real Oviedo (0:1) eine Muskelverletzung erlitten und wird wohl bis zu zwei Monate ausfallen. Sollten sich die Medienberichte bestätigen, würde der 33-Jährige die Test-Länderspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie am 30. März in Stuttgart gegen Ghana verpassen. Der zuvor schon lange verletzte ter Stegen hatte sich erst am 20. Januar Girona angeschlossen, wo er sich mit guten Leistungen für die WM im Sommer empfehlen wollte.

Resultate