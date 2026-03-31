Legende: Darf Ghana doch nicht an die WM führen Otto Addo. Keystone/EPA/Anna Szilagyi

Ghana feuert Trainer Addo

Gut zwei Monate vor WM-Start hat Ghana seinen Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Das teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 gegen Deutschland mit. Für die «Black Stars» war es die 4. Pleite nacheinander. Unmittelbar nach der knappen Testspiel-Niederlage in Stuttgart hatte Addo im ARD-Interview noch gesagt, dass der Verband den eingeschlagenen Weg mit ihm fortsetzen möchte. Der als Sohn ghanaischer Eltern in Deutschland aufgewachsene Addo war seit März 2024 im Amt gewesen.

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