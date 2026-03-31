 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Internationale Fussball-News Ghana entlässt Trainer unmittelbar nach Niederlage in Deutschland

31.03.2026, 08:29

Teilen
Otto Addo.
Legende: Darf Ghana doch nicht an die WM führen Otto Addo. Keystone/EPA/Anna Szilagyi

Ghana feuert Trainer Addo

Gut zwei Monate vor WM-Start hat Ghana seinen Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Das teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 gegen Deutschland mit. Für die «Black Stars» war es die 4. Pleite nacheinander. Unmittelbar nach der knappen Testspiel-Niederlage in Stuttgart hatte Addo im ARD-Interview noch gesagt, dass der Verband den eingeschlagenen Weg mit ihm fortsetzen möchte. Der als Sohn ghanaischer Eltern in Deutschland aufgewachsene Addo war seit März 2024 im Amt gewesen.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)