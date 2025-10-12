 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Internationale Fussball-News Ghana sichert sich das WM-Ticket

12.10.2025, 22:59

Teilen
Ghanas Fussballspieler
Legende: Dürfen für die WM planen Ghanas Fussballspieler. IMAGO / ZUMA Press Wire/ARCHIV

Ghana schafft WM-Qualifikation

Ghana hat am Sonntagabend die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team von Trainer Otto Addo mit 1:0 in Accra gegen die Komoren. Starspieler Mohammed Kudus von Tottenham Hotspur erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Niederlage hätte gereicht, weil Verfolger Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als fünfte afrikanische und insgesamt 21. Nation für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Die Westafrikaner sind zum fünften Mal nach 2006, 2010, 2014 und 2022 bei einer WM-Endrunde dabei.

Resultate


Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)