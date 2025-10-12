Legende: Dürfen für die WM planen Ghanas Fussballspieler. IMAGO / ZUMA Press Wire/ARCHIV

Ghana schafft WM-Qualifikation

Ghana hat am Sonntagabend die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team von Trainer Otto Addo mit 1:0 in Accra gegen die Komoren. Starspieler Mohammed Kudus von Tottenham Hotspur erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Niederlage hätte gereicht, weil Verfolger Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als fünfte afrikanische und insgesamt 21. Nation für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Die Westafrikaner sind zum fünften Mal nach 2006, 2010, 2014 und 2022 bei einer WM-Endrunde dabei.

Resultate



