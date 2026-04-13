Ghana: Überfall mit tödlichem Ausgang

Der ghanaische Fussballspieler Dominic Frimpong ist bei einem bewaffneten Raubüberfall auf den Mannschaftsbus des Erstliga-Clubs Berekum Chelsea ums Leben gekommen. Das teilte der ghanaische Fussball-Verband (GFA) mit. Demnach befand sich der Verein auf der Rückreise vom Auswärtsspiel gegen Samartex im Süden des Landes, als sich der Vorfall ereignete. Der Klub berichtete in einer Mitteilung zunächst von einem schwer verletzten Spieler, der im Krankenhaus behandelt wurde. Der Verband gab schliesslich den Tod des 20-jährigen Frimpong bekannt und kündigte an, die Sicherheitsmassnahmen für die Vereine zu verstärken.