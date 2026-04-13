Legende: Will noch mehr WM-Luft schnuppern Carlos Queiroz. Imago/Naushad

Queiroz beerbt Addo

Der Portugiese Carlos Queiroz führt Ghanas Nationalmannschaft bei der WM im Sommer. Wie der Verband GFA am Montagabend mitteilte, folgt der 73-Jährige bei den Black Stars auf den entlassenen Otto Addo und betreut die Mannschaft bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada. Queiroz hatte zuletzt die Nationalmannschaft Katars trainiert und verfügt über umfangreiche WM-Erfahrung: Der Portugiese führte sein Heimatland 2010 in Südafrika bis in den Achtelfinal, 2014, 2018 und 2022 trainierte er an den Endrunden jeweils den Iran.

Ghana: Überfall mit tödlichem Ausgang

Der ghanaische Fussballspieler Dominic Frimpong ist bei einem bewaffneten Raubüberfall auf den Mannschaftsbus des Erstliga-Clubs Berekum Chelsea ums Leben gekommen. Das teilte der ghanaische Fussball-Verband (GFA) mit. Demnach befand sich der Verein auf der Rückreise vom Auswärtsspiel gegen Samartex im Süden des Landes, als sich der Vorfall ereignete. Der Klub berichtete in einer Mitteilung zunächst von einem schwer verletzten Spieler, der im Krankenhaus behandelt wurde. Der Verband gab schliesslich den Tod des 20-jährigen Frimpong bekannt.