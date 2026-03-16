Legende: Verlässt seinen Kindheitsklub Rocco Reitz. imago images/Sven Simon

Bundesliga: Gladbach verliert seinen Captain

Rocco Reitz verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt zu RB Leipzig. Das teilten die beiden Bundesligisten am Montag mit. Medienberichten zufolge erhält die Borussia 20 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen von rund 3 Millionen Euro. Er unterschreibt in Leipzig einen Vertrag bis 2031. In dieser Saison führte Reitz die Gladbacher mit Nati-Verteidiger Nico Elvedi als Ersatz für den verletzten Tim Kleindienst als Captain an.

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Premier League: Geldstrafe und Transfersperre für Chelsea

Der FC Chelsea muss wegen früherer Verstösse gegen Regeln der englischen Premier League eine Geldstrafe von umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro zahlen. Zudem belegte die Liga den Klub mit einer Transfersperre im Profibereich, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Eine neunmonatige Transfersperre für den Akademiebereich tritt dagegen sofort in Kraft. Chelsea akzeptierte die Strafe. Wie die Premier League mitteilte, betreffen die Verstösse den Zeitraum von 2011 bis 2018, als der Londoner Klub noch dem russischen Milliardär Roman Abramowitsch gehörte.

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