Legende: Keine 2. WM Serge Gnabry reist im Sommer nicht nach Übersee. Keystone/DPA/Sven Hoppe

Deutschland: Hiobsbotschaft für Gnabry

Serge Gnabry verpasst die Fussball-WM in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko wegen einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel. Der Traum von der Fussball-WM «ist für mich leider vorbei», schrieb der Offensivstar von Bayern München bei Instagram: «Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen.» Der 30-Jährige hatte sich die Verletzung am vergangenen Wochenende im Abschlusstraining vor dem 4:2-Sieg am Sonntag gegen den VfB Stuttgart zugezogen.

Ukraine: Trainerwechsel nach verpasster WM

Serhij Rebrow ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft. Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt. «Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden», sagte Ex-Stürmerstar Andrij Schewtschenko als Präsident des ukrainischen Fussballverbandes. Rebrow hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Playoffs.