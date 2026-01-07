Legende: Zurück beim FCA Michael Gregoritsch. IMAGO / FC Augsburg

Bundesliga: Augsburg holt Gregoritsch zurück

Cédric Zesiger und Fabian Rieder haben beim FC Augsburg einen österreichischen Internationalen als neuen Teamkollegen. Michael Gregoritsch kehrt leihweise bis zum Saisonende zum Bundesligisten zurück. Der 31-jährige Stürmer wechselt aus Dänemark von Bröndby zurück nach Deutschland. Gespielt hat er auch schon für Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, den Hamburger SV, Schalke und Freiburg. Mit seinem Ausgleichstor beim 1:1 im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina sicherte er Österreich die direkte Qualifikation für die diesjährige WM.

Resultate