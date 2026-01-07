Legende: Wird er zum Bundesliga-Restart wieder rechtzeitig fit? Dortmund- und Nati-Goalie Gregor Kobel. Imago/Kirchner-Media

Bundesliga: Kobel aus Trainingslager abgereist

Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel hat das Trainingslager von Borussia Dortmund im spanischen Marbella krankheitsbedingt einen Tag früher verlassen als seine Teamkollegen. Der 28-Jährige ist dementsprechend fraglich für den Start in den zweiten Saisonteil der Bundesliga am Freitag bei der Eintracht Frankfurt.

Bundesliga: Augsburg holt Gregoritsch zurück

Cédric Zesiger und Fabian Rieder haben beim FC Augsburg einen österreichischen Internationalen als neuen Teamkollegen. Michael Gregoritsch kehrt leihweise bis zum Saisonende zum Bundesligisten zurück. Der 31-jährige Stürmer wechselt aus Dänemark von Bröndby erneut zum Klub, für den er schon zwischen 2020 und 2022 aktiv gewesen war. Gregoritsch war auch als möglicher Wintertransfer des FC Basel gehandelt worden. Mit seinem Ausgleichstor beim 1:1 im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina sicherte er Österreich die direkte Qualifikation für die diesjährige WM.

