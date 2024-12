Gross mit Zamalek Leader in Ägypten – Corberan übernimmt Valencia

Legende: Der arabische Raum behagt ihm Christian Gross ist bereits zum 2. Mal bei Zamalek engagiert. Auch in Saudi-Arabien war er längere Zeit tätig. Getty/Ahmad Hasaballah

Egyptian Premier League: Gross bleibt ungeschlagen

Christian Gross ist mit dem ägyptischen Spitzenklub Zamalek in seinem 2. Meisterschaftsspiel ungeschlagen, allerdings auch sieglos geblieben. Dank dem 2:2 bei Tala'ea el-Gaish Kairo übernahm das Team des Schweizer Trainers zumindest vorübergehend gar die Tabellenspitze, hat aber eine Partie mehr ausgetragen. Die Tore für Zamalek im Nachbarschaftsderby (die Heimstadien der beiden Klubs sind nur gut einen Kilometer voneinander entfernt) erzielten Mohamed Shehata und Hossam Ashraf. Der 70-jährige Gross hatte erst 5 Tage zuvor seine 2. Amtszeit bei Zamalek (nach 2018/19) lanciert.

LaLiga: Corberan folgt auf Klub-Legende Baraja

Nur 2 Tage nach der Entlassung von Ruben Baraja präsentiert der abstiegsbedrohte FC Valencia Carlos Corberan als neuen Coach. Der 41-Jährige kehrt somit in seine Heimat zurück und unterschrieb beim Uefa-Pokalsieger von 2004 einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Bis zuletzt hatte Corberan West Bromwich Albion in der 2. englischen Liga trainiert, eine Ausstiegsklausel machte den sofortigen Wechsel möglich. Valencia hat 5 Liga-Spiele in Serie ohne Sieg hinter sich.

Legende: Fliegender Wechsel an der Seitenlinie für Carlos Corberan Von West Bromwich nach Valencia. imago images/Ryan Browne Shutterstock

