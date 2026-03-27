Hat mit 78 Jahren noch nicht genug: Hodgson übernimmt Bristol

Legende: Ist wieder zurück auf der Trainerbank Roy Hodgson, hier beim Champions-League-Final 2025 in München. Imago/Shutterstock

England: Ex-Nati-Coach Hodgson zu Bristol

Roy Hodgson lässt das Trainerbusiness einfach nicht los. Der 78-jährige Engländer kehrt etwas mehr als 2 Jahre nach seinem Rücktritt bei Crystal Palace in den Profi-Fussball zurück und heuert bei Bristol City in der zweitklassigen Championship an. Vorerst übernimmt Hodgson, der von 1992 bis 1995 die Schweizer Nati betreute, interimsweise bis Ende Saison. Bristol, wo Hodgson 1982 (!) schon einmal kurzzeitig Trainer gewesen war, rutschte nach 6 sieglosen Spielen auf Platz 16 von 24 ab.