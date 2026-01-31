Legende: Auf zu neuen Ufern Silvan Hefti. Toto Marti/Blick/freshfocus

MLS: Washington verpflichtet Hefti

Silvan Hefti wechselt vom Hamburger SV nach Washington zu DC United in die Major League Soccer. Der 28-jährige Verteidiger unterschrieb in Washington bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Trainer bei DC United ist seit letztem Sommer der Winterthurer René Weiler. Hefti spielte anderthalb Jahre lang in der Bundesliga beim HSV; in der aktuellen Saison gelangte er aber nicht mehr zum Einsatz und wurde auch nicht mehr aufgeboten. Für Hefti, der vor anderthalb Jahren für 1,5 Mio. Euro aus Genua gekommen war, erhielten die Hamburger als Ablöse noch 150'000 Euro.

2. Bundesliga: Elvedi verlässt Lautern

Jan Elvedi, Zwillingsbruder von Gladbachs Nico, wechselt innerhalb der 2. Bundesliga den Klub. Der 29-jährige Zürcher verlässt Kaiserslautern nach zweieinhalb Jahren und schliesst sich per Leihe bis im Sommer Greuther Fürth an. Elvedi stand in der Hinrunde in 12 Partien auf dem Platz. In den letzten 4 Spielen vor der Winterpause kam er jedoch nicht mehr zum Einsatz.

