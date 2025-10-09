Neuer Trainer für Zakaria und Köhn

Adi Hütter ist nicht mehr länger Monaco-Trainer, wie der Klub am Freitag bekanntgab. Dem Österreicher, der YB 2018 zum Meistertitel geführt hatte, wurde der mässige Saisonstart in der Ligue 1 zum Verhängnis. Zuletzt resultierte aus den Spielen gegen Nizza und Lorient nur 1 Punkt. Auch in der Champions League steht das Team der beiden Schweizer Denis Zakaria und Philipp Köhn nach 2 Spieltagen erst bei 1 Zähler. Nachfolger von Hütter soll der Belgier Sébastien Pocognoli von Meister Union Saint-Gilloise werden.



