Bundesliga: Hummels verlässt Dortmund

Nach dem Abschied von Trainer Edin Terzic setzt sich bei Borussia Dortmund der Umbruch auch in der Mannschaft fort. Der Vertrag mit Verteidiger Mats Hummels wird nicht verlängert. Der trotz zuletzt starker Leistungen nicht für die EM nominierte Hummels wird Dortmund damit zum zweiten Mal verlassen: 2016 schloss er sich nach acht Jahren seinem Ausbildungsklub Bayern München an, ab 2019 lief er dann wieder für den BVB auf. Insgesamt absolvierte er 508 Pflichtspiele für «Schwarzgelb».

Serie A: Runjaic übernimmt Udinese

Mit Udinese Calcio hat ein weiterer Klub aus der Serie A einen neuen Trainer gefunden. Der Deutsche Kosta Runjaic tritt bei den Norditalienern die Nachfolge von Fabio Cannavaro an. Der 53-jährige Runjaic war in den letzten rund sieben Jahren in Polen tätig, zuvor trainierte er in der 2. Bundesliga unter anderem 1860 München, den 1. FC Kaiserslautern und den MSV Duisburg. Ende April wurde er bei Legia Warschau aus einem laufenden Vertrag entlassen. In Udine wird Runjaic eng mit dem früheren Nati-Captain Gökhan Inler zusammenarbeiten, der am Donnerstag zum technischen Direktor des Klubs ernannt worden war.