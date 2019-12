Ibrahimovic kehrt in die Serie A zurück

Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimovic setzt seine Karriere in der Serie A fort. Was seit Tagen gemunkelt worden ist, wurde kurz nach Weihnachten bestätigt: Der 38-Jährige und die AC Milan sind sich – unter Vorbehalt des Medizintests – einig geworden. Der 116-fache Nationalspieler wird vorerst für ein halbes Jahr bis zum Saisonende unterschreiben. Schon von 2010 bis 2012 war der 1,95 m grosse Angreifer für die «Rossoneri» tätig gewesen, es war dies damals seine 3. Station in Italien. Zuletzt lief Ibrahimovic zwei Jahre in der Major League Soccer für LA Galaxy auf, beim Abgang hatte er vor allem Spott für den US-Fussball übrig.

Espanyol Barcelona verpflichtet Fernandez

Der abstiegsbedrohte spanische Fussball-Erstligist Espanyol Barcelona hat den ehemaligen Nationalspieler Abelardo Fernandez als Trainer verpflichtet. Der langjährige Profi des Stadtrivalen FC Barcelona tritt die Nachfolge von Pablo Machin an, den der Klub nach dem 0:2 beim Vorletzten CD Leganes nach nur 3 Monaten entlassen hatten. Seine Premiere an der Seitenlinie von Espanyol wird Fernandez am 4. Januar ausgerechnet im Derby gegen Barça feiern.