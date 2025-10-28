Legende: Er stehe unter Schock, teilte Inter mit Josep Martinez. Getty/Steve Limentani/ISI Photos

Martinez in Todesfall verwickelt

Inter Mailands Goalie Josep Martinez ist in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden. Auf einer Landstrasse in der Nähe des Comer Sees erfasste der 27-Jährige mit seinem Auto einen Rentner, der dort mit einem Elektro-Rollstuhl unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der 81-jährige Mann wurde dabei getötet. Nach ersten Ermittlungen soll der Rentner überraschend gewendet haben. Martinez sei auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen und habe nicht mehr ausweichen können. Bei Inter ist der Spanier Teamkollege der Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji.

Resultate



