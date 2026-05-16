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Internationale Fussball-News Jetzt fix: Lewandowski verlässt Barça nach 4 Jahren

16.05.2026, 13:49

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LaLiga: Lewandowski wagt neues Abenteuer

Robert Lewandowski wird den frischgebackenen Meister Barcelona zum Saisonende verlassen, der Pole verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht. Wohin es den 37-Jährigen nach 4 Jahren in Barcelona zieht, ist noch unklar. Gerüchten zufolge sind Al-Hilal (Saudi-Arabien) und Xherdan Shaqiris Ex-Klub Chicago Fire (MLS) interessiert. «Nach 4 Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen», schrieb Lewandowski auf Instagram. «Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist.» Der Torjäger gewann mit Barça 3 Meisterschaften, 3 Supercups und einmal die Copa del Rey. In der laufenden Saison steht Lewandowski bislang bei 13 Treffern in 29 Spielen.

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