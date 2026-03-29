Legende: Wer hat's gesehen? Doppeltorschützin Ana Palma Capeta bringt Juventus auf Siegkurs. Imago/Gribaudi/ImagePhoto

Juventus und Roma im Cupfinal

Die Frauenteams von Juventus Turin und der AS Roma stehen im Cupfinal. Die Turinerinnen mit Nati-Captain Lia Wälti setzten sich im Halbfinal-Rückspiel gegen die Fiorentina dank zwei Treffern von Ana Palma Capeta mit 2:1 durch (Hinspiel: 2:0). Die Roma siegte ohne Alayah Pilgrim bei Inter Mailand 2:1 (Hin: 1:1).

Lucescu nach Zusammenbruch im Spital

Rumäniens Nationaltrainer Mircea Lucescu hat vor dem Länderspiel gegen die Slowakei einen Zusammenbruch erlitten. Der 80-Jährige wird im Universitätsklinikum Bukarest wegen einer schweren Herzrhythmusstörung behandelt. An der Seitenlinie stehen wird am Dienstag Co-Trainer Ionel Gane, der einst bei St. Gallen und GC spielte.



Legende: Braucht Spitalpflege Mircea Lucescu. imago images/Alex Nicodim

Tudor muss bei Tottenham gehen

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hat sich nach 7 Spielen von Interimscoach Igor Tudor getrennt. Unter dem Kroaten, der mit dem Tod seines Vaters Anfang März auch privat belastet wurde, gewannen die Spurs nur eine Partie. Einen Nachfolger Tudors benannten die Londoner noch nicht.

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