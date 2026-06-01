Legende: Anfang Jahr Die Newcastle-Fans ehren Keegan mit einer Choreo. imago images/Shutterstock

England: Krebs bei Keegan schreitet voran

Die Krebserkrankung der englischen Fussballikone Kevin Keegan befindet sich bereits im vierten Stadium. Das sagte der 75-Jährige der Daily Mail am vergangenen Wochenende während eines Termins in Newcastle, das Blatt berichtete am Montag darüber. Keegan hatte seine Krebsbehandlung erstmals Anfang Januar öffentlich gemacht. Art oder Schwere waren zunächst nicht bekannt, seine Familie erklärte lediglich, dass er aufgrund «deutlicher Bauchsymptome» ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool.

Ligue 1: Monaco entlässt Pocognoli

Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria bekommt bei der AS Monaco einen neuen Trainer. Der Klub aus dem Fürstentum gab am Montagabend die Entlassung des Belgiers Sébastien Pocognoli bekannt, der im Oktober 2025 zum Verein gestossen war. Der 38-jährige Pocognoli muss für ein verpatztes Saisonende büssen. Monaco landete auf dem 7. Tabellenplatz und verpasste die angestrebte Qualifikation für die Champions League.

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