Bayern plant Einspruch gegen Diaz-Sperre

Bayern München wird gegen die Sperre für Luis Diaz in der Champions League vorgehen. Der Klub habe bei der Uefa «die Urteilsbegründung angefordert, um dann Einspruch einzulegen», sagte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen am Samstag: «Wir werden sehen, ob es uns gelingt, die Strafe zu reduzieren. Aber man muss realistisch sagen, dass man nur in seltenen Fällen damit durchkommt.» Diaz war nach seiner roten Karte gegen PSG (2:1) für 3 Spiele gesperrt worden, die Bayern waren zunächst von einer Pause für nur ein Spiel ausgegangen. «Es war natürlich ein schweres Foul, es war aber weder eine Tätlichkeit, noch hat es sich gegen den Schiedsrichter gerichtet, noch gab es ein weiteres Vergehen nach dem Foul», so Dreesen weiter.

