Legende: Keine Austragung 2026 Die Ausgabe 2022 zwischen Argentinien und Italien bleibt vorerst die einzige Austragung der «Finalissima». Keystone/EPA/Andy Rain

«Finalissima»: Spanien und Argentinien finden keine Einigung

Der Iran-Krieg sorgt für weitere Streichungen im Sportkalender. Nach den Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien ist auch die Fussball-«Finalissima» in Katar abgesagt worden. Das teilte die Uefa am Sonntag mit. Eigentlich sollte Europameister Spanien am 27. März auf Argentinien, den Sieger der Copa America, treffen. Im Willen, das Spiel zu retten, habe die Uefa Alternativen geprüft, diese hätten sich für den argentinischen Fussball-Verband jedoch als inakzeptabel erwiesen, schrieb der europäische Kontinentalverband. Die involvierten Parteien fanden folglich keine Einigung. Die «Finalissima» wurde in der heutigen Form zuletzt 2022 ausgetragen. Damals setzte sich Argentinien in London 3:0 gegen Italien durch.