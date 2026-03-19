Legende: Finanziell ein voller Erfolg Die Klub-WM in den USA mit Chelsea als Sieger bescherte der Fifa mehr Einnahmen als erwartet. imago images/Anadolu Agency

Fifa: Mehr Einnahmen, höheres Budget

Die Fifa hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben wesentlich mehr Geld eingenommen als zunächst geplant. Mit Erlösen von 2,31 Milliarden Dollar sei das Budgetziel um neun Prozent übertroffen worden, teilte der Weltfussballverband nach einem Meeting seines Councils am Donnerstag mit. Das Gesamtbudget für den kommenden Zyklus von 2027 bis 2030 werde deshalb auf 14 Milliarden Dollar (12,17 Millionen Euro) erhöht, dies entspricht einer Steigerung um eine Milliarde Dollar (870 Millionen Euro) im Vergleich zu den Jahren 2023 bis 2026. Die Klub-WM in den USA bescherte der Fifa einen Geldregen. Das Turnier, das auf 32 Mannschaften aufgeblasen wurde, generierte demnach Einnahmen von 1,85 Milliarden Euro.

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