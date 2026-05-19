 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Internationale Fussball-News Kobel im Bundesliga-Team der Saison

19.05.2026, 16:38

Teilen
Gregor Kobel.
Legende: Blieb in der Bundesliga 15 Mal ohne Gegentor Gregor Kobel. imago images/RHR-Foto/Dennis Ewert

Bundesliga: Kobel ins Team der Saison gewählt

Das Fachmagazin Kicker wählt traditionell nach jeder Bundesliga-Saison die besten 11 Spieler. Zur Mannschaft der Saison gehört nach 2024 zum zweiten Mal auch der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel. Der 27-jährige Goalie von Borussia Dortmund blieb in 34 Einsätzen 15 Mal ohne Gegentor und kassierte insgesamt nur 34 Treffer. Unter allen Stammtorhütern wies Kobel zudem die beste Quote an Paraden auf. Neben Kobel wurde mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ein zweiter BVB-Spieler in die Elf der Saison gewählt. Meister Bayern München ist mit sechs Spielern am häufigsten vertreten.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)