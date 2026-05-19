Legende: Blieb in der Bundesliga 15 Mal ohne Gegentor Gregor Kobel. imago images/RHR-Foto/Dennis Ewert

Bundesliga: Kobel ins Team der Saison gewählt

Das Fachmagazin Kicker wählt traditionell nach jeder Bundesliga-Saison die besten 11 Spieler. Zur Mannschaft der Saison gehört nach 2024 zum zweiten Mal auch der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel. Der 27-jährige Goalie von Borussia Dortmund blieb in 34 Einsätzen 15 Mal ohne Gegentor und kassierte insgesamt nur 34 Treffer. Unter allen Stammtorhütern wies Kobel zudem die beste Quote an Paraden auf. Neben Kobel wurde mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ein zweiter BVB-Spieler in die Elf der Saison gewählt. Meister Bayern München ist mit sechs Spielern am häufigsten vertreten.

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