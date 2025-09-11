Legende: Wird wieder zu mehr Einsätzen kommen Philipp Köhn. Imago Images/Madoga Media

Köhn «profitiert» von Hradecky-Verletzung

Monaco muss in den nächsten zwei Monaten ohne seinen Stammtorwart Lukas Hradecky auskommen, der sich verletzt hat. Diese Abwesenheit kommt dem Schweizer Torhüter Philipp Köhn zugute. Hradecky erlitt am 31. August im Spiel gegen Strassburg eine Verstauchung des linken Knies mit einem Riss des Innenbandes. Monaco-Sportdirektor Thiago Scuro bestätigte, dass man nicht vorhabe, einen Ersatz zu verpflichten, «weil wir an unsere Spieler glauben.» Somit wird Köhn am Samstag in Auxerre mit grosser Wahrscheinlichkeit das Tor von Monaco hüten.

CL-Final der Frauen 2027 nicht in Basel

Basel hat den Zuschlag für die Austragung des Finals der Women's Champions League 2027 nicht bekommen. Die Uefa entschied sich stattdessen für Warschau. Nebst Basel und Warschau hatten sich auch Barcelona und Cardiff beworben.

CL-Final der Männer 2027 in Madrid

Der Final der «Königsklasse» der Männer wird in der übernächsten Saison Metropolitano-Stadion in Madrid über die Bühne gehen. Ursprünglich hätte das Endspiel 2027 im San Siro in Mailand stattfinden sollen, allerdings erfüllte Mailand die Anforderungen der Uefa nicht.

