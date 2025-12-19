Legende: Seine Routine soll Tschechien retten Miroslav Koubek. Imago/CTK Photo

74-Jähriger soll Tschechien an WM führen

Miroslav Koubek hat einen zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag als Nationaltrainer Tschechiens unterschrieben. Der frühere Torhüter, der bis Ende September bei Viktoria Pilsen tätig war, folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen den Fussballzwerg Färöer im Oktober entlassen wurde. Im März nimmt Tschechien an den europäischen Playoffs zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil. Für das Ticket benötigt das Team einen Heimsieg gegen Irland sowie danach einen weiteren gegen den Gewinner der Partie zwischen Dänemark und Nordmazedonien.

