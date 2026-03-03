 Zum Inhalt springen

Internationale Fussball-News Kreuzbandriss: Saison- und WM-Aus für Reals Rodrygo

03.03.2026, 16:44

Rodrygo.
Legende: Harter Schicksalsschlag im WM-Jahr Rodrygo. Imago Images/PsnewZ

LaLiga: Rodrygo fehlt Real Madrid und Brasilien

Die schlechten Nachrichten bei Real Madrid stapeln sich weiter. Am Tag nach der 0:1-Heimniederlage gegen Getafe gaben die gebeutelten «Königlichen» bekannt, dass Stürmer Rodrygo am Montag nach seiner Einwechslung im rechten Knie einen Kreuzband- und Meniskusriss erlitt. Damit verpasst der 25-Jährige nicht nur den Rest der Saison mit Real, sondern auch die WM im Sommer mit Brasilien. Gemäss spanischen Medien könnte Rodrygo bis zu sieben Monaten ausfallen.

