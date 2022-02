Deutschland: Kruse mit Abgang

Max Kruse verlässt überraschend den 1. FC Union Berlin und kehrt zurück zum VfL Wolfsburg. Das bestätigten die Niedersachsen am Sonntagabend in einer Medienmitteilung. Kruse werde am Montag – vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung – einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschreiben, hiess es. «Ich habe die Entscheidung getroffen, zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, «weil unsere gemeinsame Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist», wurde Kruse zitiert. Er hatte zwischen 2015 und 2016 für die «Wölfe» gespielt.

England: Greenwood suspendiert

Weil er seine Freundin geschlagen haben soll, hat Manchester United Stürmer Mason Greenwood suspendiert. Der 20-Jährige werde vorerst weder trainieren noch für den Erstligisten auflaufen, teilten die «Red Devils» am Sonntag mit. Zuvor hatte die Polizei bestätigt, dass sie den Fall untersuche. Der Behörde seien Fotos und Videos bekannt, die in sozialen Medien kursierten, und sie wolle die Umstände vollumfänglich aufklären. Greenwoods Freundin hatte auf Instagram mehrere Beiträge gepostet, die sie blutend sowie mit Hämatomen an Armen und Beinen zeigen.