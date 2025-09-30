Legende: Verpasst den Knüller gegen Barça Khvicha Kvaratskhelia. IMAGO / ABACAPRESS

PSG gegen Barcelona ohne Kvaratskhelia

Der georgische Flügelspieler von Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, muss aufgrund einer Verletzung auf die Reise nach Barcelona am Mittwoch zum zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase verzichten. Dies teilte der Pariser Klub am Dienstag mit. Auch auf weitere Schlüsselspieler kann PSG nicht setzen: Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Marquinhos. Dabei sind dafür die beiden portugiesischen Nationalspieler Joao Neves und Vitinha, deren Einsatz zunächst ungewiss war.

Mailänder Stadion vor Verkauf

Das Giuseppe-Meazza-Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro steht vor dem Verkauf. Der Stadtrat der norditalienischen Metropole stimmte einer Veräusserung an die Vereine AC Milan und Inter zu. Der Kaufpreis für das insgesamt 28 Hektar grosse Areal, zu dem auch die Parkflächen gehören, beträgt rund 200 Millionen Euro. Die beiden Klubs wollen anstelle des fast 100 Jahre alten Stadions am gleichen Standort einen Neubau errichten. Die Baukosten für die neue Arena, die 71'500 Zuschauern Platz bieten soll, belaufen sich Schätzungen zufolge auf etwa 1,2 Milliarden Euro.