Legende: Sein weiterer Weg führt ihn in die Bundesliga Brian Brobbey (19), Offensivtalent bei Ajax. Keystone

Umworbener Brobbey wechselt ablösefrei zu Leipzig

RB Leipzig bindet das niederländische Top-Talent Brian Brobbey langfristig an sich. Der 19-jährige Mittelstürmer von Ajax Amsterdam unterschrieb beim Bundesligisten bis 2025. Die Sachsen setzten sich laut RB-Sportdirektor Markus Krösche gegen «andere europäische Top-Klubs» durch. Brobbey war ablösefrei. Der Torjäger wurde in der Ajax-Jugend ausgebildet. Beim 3:0-Sieg von Amsterdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen YB erzielte der spät eingewechselte Brobbey am Donnerstag in der Nachspielzeit das Tor zum Endstand.

Südafrikaner Motsepe wird CAF-Präsident

Der Südafrikaner Patrice Motsepe ist an der Generalversammlung in Rabat in Marokko zum Präsidenten des afrikanischen Fussball-Verbandes CAF gewählt worden. Der 59-Jährige war am Ende der einzige Kandidat und tritt die Nachfolge von Ahmad Ahmad aus Madagaskar an. Ahmad war im Sommer unter anderem wegen Veruntreuung und der illegalen Verteilung von Geschenken suspendiert worden.