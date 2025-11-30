Legende: Aufstieg schützt vor Entlassung nicht Julian Calero. imago images/DeFodi Images

LaLiga: Levante entlässt Trainer Calero

UD Levante hat nach nur neun Punkten aus 14 Spielen seinen Trainer Julian Calero freigestellt. Die Entlassung des 55-Jährigen, mit dem der Verein in der Vorsaison aufgestiegen war, gab der Vorletzte am Sonntag bekannt. Nach dem 0:2 gegen Athletic Bilbao, der vierten Niederlage in Serie, reagierten die Verantwortlichen auf die sportliche Talfahrt. Caleros Aus war die zweite Trainerentlassung der laufenden Spielzeit in LaLiga. Veljko Paunovic von Real Oviedo war bereits Anfang Oktober entlassen worden.

Resultate