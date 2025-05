Legende: Steht vor einer schwierigen Mission Julen Lopetegui. imago images/Pro Sports Images/Connor Molloy

Lopetegui übernimmt bei Katar

Der frühere spanische Nationaltrainer Julen Lopetegui ist neuer Coach der katarischen Nationalmannschaft. Der 58-Jährige folgt auf seinen Landsmann Luis García, der den WM-Gastgeber von 2022 interimsmässig seit Dezember betreut hatte. Lopetegui soll die Katarer zur WM-Endrunde 2026 führen, nach bisher mässigen Leistungen ist das nur noch über die Playoffs möglich. Lopetegui war 2018 zwei Tage vor dem Auftaktspiel der Spanier bei der WM 2018 entlassen worden, weil sein Wechsel zu Real Madrid kurzfristig bekannt geworden war. Zuletzt trainierte der Baske bis Januar West Ham United.

Englischer Verband reagiert auf gerichtliches Urteil

In England dürfen Trans-Frauen künftig nicht mehr am regulären Spielbetrieb der Fussballerinnen teilnehmen. Das teilte der nationale Verband FA am Donnerstag mit. Die Regelung soll am 1. Juni in Kraft treten. Die FA erklärte, sie habe ihre Richtlinien nach einem Urteil des Supreme Court in Grossbritannien zum Gleichstellungsgesetz aktualisiert. Der schottische Fussballverband teilte mit, dass er zum Start der Saison 2025/26 ein ähnliches Verbot erlassen werde.