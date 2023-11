Legende: Kann endlich aufatmen Liverpool-Stürmer Luis Diaz, der im Premier-League-Spiel gegen Luton Town die Freilassung seines Vaters forderte. IMAGO / PA Images

Premier League: Vater von Luis Diaz freigelassen

Grosse Erleichterung bei der Familie von Luis Diaz: Der Vater des kolumbianischen Liverpool-Spielers, Luis Manuel Diaz, wurde am Donnerstag freigelassen. Vor 12 Tagen war er zusammen mit Luis Diaz' Mutter von der Guerilla-Gruppe ELN in Barrancas im Norden Kolumbiens entführt worden. Während die Mutter noch am selben Tag hatte befreit werden können, blieb der Vater in Gefangenschaft. Nun ist er endlich bei der Polizei in Sicherheit.

MLS: Bürki als bester Goalie geehrt

Roman Bürki vom St. Louis City SC wurde zum besten Torhüter des Jahres in der Major League Soccer (MLS) gewählt. Der 32-jährige Berner verdiente sich die Auszeichnung mit starken Leistungen in seiner Debüt-Saison in den USA. Er ist einer von nur 3 Goalies, die in der MLS-Qualifikation mehr als 100 Paraden (123) gezeigt haben, und mit 74,55 Prozent weist er von diesem Trio die höchste Quote an abgewehrten Schüssen auf. Die Ehrenmeldung folgte für Bürki nur 3 Tage nach dem enttäuschend frühen Ausscheiden in den Playoffs gegen Kansas City.

