Lyon in der Europa League – Rekord-Transfer im Frauenfussball

Legende: Das Schlimmste scheint überwunden Lyons Georges Mikautadze. Imago/justpictures.ch

Europacup: Lyon doch in der Europa League

Olympique Lyonnais darf in der anstehenden Saison doch in der Europa League antreten, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Das für Finanzfragen zuständige Uefa-Gremium akzeptierte das Gesuch der Franzosen, die vor wenigen Tagen einem Zwangsabstieg aus der Ligue 1 wegen einer instabilen Finanzlage entgingen. Opfer des Uefa-Entscheids ist Crystal Palace, das durch den US-Unternehmer John Textor mit Lyon organisatorisch verbunden ist. Die Londoner dürfen nur noch in der Conference League antreten.

FA Women's Super League: Smith für eine Million transferiert

Champions-League-Sieger Arsenal hat die kanadische Nationalspielerin Olivia Smith zur teuersten Fussballerin der Welt gemacht. Die Stürmerin wird gemäss britischen Medienberichten für über eine Million Pfund von Liverpool zum Team von Nati-Spielerin Lia Wälti wechseln. Soviel wurde weltweit noch nie für eine Ablöse bezahlt. Den bisherigen Rekord hielt US-Verteidigerin Naomi Girma (für 900'000 Pfund von San Diego zu Chelsea).