Legende: Manövrierte sich mit israelfeindlichen Aussagen ins Abseits Anwar El Ghazi. imago images/Revierfoto

Bundesliga: El Ghazi ohne Zukunft bei Mainz

Der FSV Mainz 05 kommt weiter nicht zur Ruhe. Nach dem Rücktritt von Trainer Bo Svensson am Donnerstag beurlaubte der Klub der beiden Schweizer Silvan Widmer und Edimilson Fernandes am Freitag Anwar El Ghazi. Der Klub reagiere damit «auf die Äusserungen und Posts des Spielers in den sozialen Medien». Zuvor hatte am Freitag bereits die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren gegen den Niederländer mit marokkanischen Wurzeln eingeleitet. Der Fall war zuletzt eskaliert. El Ghazi war zunächst nach einem israelfeindlichen Instagram-Post suspendiert worden. Am Montag hatte der FSV jedoch mitgeteilt, El Ghazi habe Reue gezeigt und werde nach einer Abmahnung wieder eingegliedert. Der liess sich aber krankschreiben und erklärte am Mittwoch in einem weiteren Post, dass er seine Position nicht bereue und bezichtigte Mainz indirekt der Lüge.