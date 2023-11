Legende: Schmeisst das Handtuch Bo Svensson. imago images/Sven Simon

Bundesliga: Svensson tritt zurück

Bo Svensson ist als Trainer des Bundesliga-Schlusslichts Mainz zurückgetreten. Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige U23-Coach Jan Siewert den Posten. Am Mittwoch war das Team mit den Schweizer Internationalen Silvan Widmer und Edimilson Fernandes auch im Cup gegen den Zweitligisten Hertha Berlin ausgeschieden. Der 44-jährige Däne Svensson hatte bei Mainz, für das er bereits als Spieler aktiv gewesen war, Anfang Januar 2021 den Posten als Cheftrainer übernommen.

01:59 Video Am Mittwoch: Mainz scheitert im Cup Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Brasilien: Neymar unterzog sich Knie-Operation

Neymar ist in einem Spital in Belo Horizonte an seinem lädierten linken Knie operiert worden. Der in Saudi-Arabien für Al Hilal spielende Superstar hatte sich am 17. Oktober im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay (0:2) einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen. Neymar wird wohl erst Mitte nächsten Jahres wieder einsatzfähig sein.

Ligue 1: Marseille – Lyon neu am 6. Dezember

Das nach einem Angriff auf den Gäste-Teambus abgesagte Spiel zwischen Olympique Marseille und Olympique Lyon ist für den 6. Dezember an einem noch nicht festgelegten Ort neu angesetzt worden. Das teilte die französische Liga (LFP) am Donnerstag mit. Lyons Trainer Fabio Grosso hatte am Sonntag Schnittwunden im Gesicht erlitten, nachdem der Bus mit Steinen beworfen worden war. Die Partie wurde in der Folge abgesagt. «Der Austragungsort für dieses Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, bis weitere Informationen von den Behörden vorliegen, damit das Spiel unter optimalen Sicherheitsbedingungen für die Spieler und die Öffentlichkeit stattfinden kann», teilte die LFP mit.