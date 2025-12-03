Legende: Muss in Mainz seine Koffer packen Bo Henriksen. IMAGO/Eibner

Bundesliga: Mainz entlässt Henriksen

Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 hat sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt, drei Tage nach der 0:4-Niederlage beim SC Freiburg. Vorübergehend übernimmt U23-Trainer Benjamin Hoffmann die Geschicke an der Seitenlinie. Die Mainzer gewannen in dieser Saison nur eines ihrer bislang zwölf Bundesligaspiele und sammelten mit sechs Punkten die wenigsten der Liga. Seit dem 20. September wartet Mainz in der Liga auf ein Erfolgserlebnis. Vor seinem Engagement in Mainz trainierte der Däne den FC Zürich.

LaLiga: Olmo fehlt Barcelona länger

Der FC Barcelona muss «mindestens einen Monat» auf den spanischen Nationalspieler Dani Olmo verzichten. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 27-jährige Offensivspieler hatte sich beim 3:1-Sieg gegen Atletico Madrid am Dienstag die linke Schulter ausgekugelt, als er zum Endstand getroffen hatte.

Resultate