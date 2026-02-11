Legende: Seine Zeit bei «OM» endet Roberto De Zerbi. IMAGO / ZUMA Press

Ligue 1: De Zerbi nicht länger Marseille-Trainer

Olympique Marseille und Trainer Roberto De Zerbi haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das gab der Klub wenige Tage nach der 0:5-Pleite beim Rivalen Paris St. Germain bekannt. Die Trennung erfolgte demnach «in gegenseitigem Einvernehmen». Der 46-jährige Italiener hatte das Team im Sommer 2024 übernommen und auf Platz 2 hinter PSG geführt. Zuletzt lief es jedoch durchwachsen. In der Champions League schied Marseille nach der Ligaphase aus, in der Ligue 1 steht Platz 4 zu Buche.

