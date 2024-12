Mbappé am Oberschenkel verletzt

Legende: Nach 36 Minuten war Schluss Kylian Mbappé muss gegen Atalanta Bergamo verletzt vom Platz. Keystone/EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Spanien: Mbappé fällt für unbestimmte Zeit aus

Real Madrid muss vorderhand ohne Kylian Mbappé auskommen. Der Starstürmer fällt aufgrund einer Verletzung am linken Oberschenkel aus, wie sein Klub mitteilte. Wie lange der 25-Jährige pausieren muss, liessen die Madrilenen hingegen offen. Mbappé zog sich die Verletzung am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo (3:2) zu. Der französische Stürmer wurde nach 36 Minuten ausgewechselt. Zuvor hatte er sein Team in Führung gebracht. Bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden hatte Mbappé einen seiner besten Auftritte im Trikot von Real gezeigt.