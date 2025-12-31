Legende: Wird wohl erst Ende Januar wieder mittun können Kylian Mbappé. IMAGO Images/ZUMA Press Wire

LaLiga: Mbappé muss pausieren

Kylian Mbappé wird Real Madrid aufgrund einer Knieverletzung mindestens 3 Wochen fehlen. Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld der Nachrichtenagentur AFP. Nach einer auch vom Verein kommunizierten Verstauchung soll demnach das Aussenband im linken Knie betroffen sein, am Silvestertag habe sich Frankreichs Captain einer MRI-Untersuchung unterzogen. Damit dürfte der Torjäger mehrere Ligaspiele, den spanischen Supercup sowie wohl auch das Champions-League-Spiel am 20. Januar gegen Ex-Klub Monaco verpassen.

Allgemein: Roberto Carlos erfolgreich operiert

Roberto Carlos ist in Sao Paolo erfolgreich am Herzen operiert worden. Der Eingriff ist entgegen von Medienberichten geplant gewesen. Der 52-Jährige, langjähriger Spieler von Inter Mailand und Real Madrid sowie Weltmeister 2002 mit Brasilien, stellte auf Instagram klar: «Ich habe mich kürzlich einer vorbeugenden medizinischen Behandlung unterzogen, die im Voraus mit meinem Ärzteteam geplant worden war. Die Behandlung war erfolgreich, und es geht mir gut. Ich hatte keinen Herzinfarkt.»

Resultate