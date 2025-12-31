Legende: Wird wohl erst Ende Januar wieder mittun können Kylian Mbappé. IMAGO Images/ZUMA Press Wire

LaLiga: Mbappé muss pausieren

Kylian Mbappé wird Real Madrid aufgrund einer Knieverletzung mindestens 3 Wochen fehlen. Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld der Nachrichtenagentur AFP. Nach einer auch vom Verein kommunizierten Verstauchung soll demnach das Aussenband im linken Knie betroffen sein, am Silvestertag habe sich Frankreichs Captain einer MRI-Untersuchung unterzogen. Damit dürfte der Torjäger mehrere Ligaspiele, den spanischen Supercup sowie wohl auch das Champions-League-Spiel am 20. Januar gegen Ex-Klub Monaco verpassen.

Allgemein: Roberto Carlos erfolgreich operiert

Roberto Carlos ist überraschend, aber erfolgreich am Herzen operiert worden. Der 52-Jährige war spanischen Medienberichten zufolge gerade auf Heimaturlaub und begab sich wegen einer medizinischen Untersuchung am Bein in ein Krankenhaus in Sao Paolo. Daraufhin sei festgestellt worden, dass die Herz-Pumpleistung des ehemaligen Verteidigers von Real Madrid extrem verringert war. Die Ärzte entschieden sich für eine Notoperation, nachdem sie ein Blutgerinnsel entdeckt hatten. Laut Marca befindet sich der Weltmeister von 2002 auf dem Weg der Besserung.

Resultate