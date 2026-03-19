Legende: Weiss, wie man jubelt Lionel Messi. IMAGO / ZUMA Press

Messi mit 900. Profi-Tor

Lionel Messi hat im Achtelfinal-Rückspiel im Concacaf Champions Cup gegen Nashville zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen und damit sein 900. Tor als Fussball-Profi erzielt. Inter Miami schied nach dem 1:1 trotzdem aus, weil das Hinspiel 0:0 geendet hatte. Nach offizieller Zählart erzielte Messi 672 seiner 900 Tore für den FC Barcelona. Dazu kommen 115 Treffer für Argentiniens Nationalteam, 32 für Paris Saint-Germain und nunmehr 81 für Miami. Die 900 Tore schaffte Messi schneller als der etwas ältere Cristiano Ronaldo. Messi feiert seinen 39. Geburtstag im Juni, der mittlerweile 41-jährige Ronaldo war bei seinem Jubiläumstreffer bereits 39 Jahre alt. Der Argentinier brauchte auch deutlich weniger Partien als der Portugiese.

Courtois droht CL-Viertelfinal zu verpassen

Real Madrid muss im Champions-League-Viertelfinal gegen den FC Bayern München womöglich auf Thibaut Courtois verzichten. Beim 33-jährigen belgischen Nationaltorhüter wurde bei einer Untersuchung eine Muskelverletzung im rechten Bein diagnostiziert, teilte der spanische Fussball-Rekordmeister mit. Der weitere Verlauf bleibe abzuwarten. Mehrere Medien, darunter die Sportzeitung Marca, berichteten, Courtois werde anderthalb Monaten ausfallen.