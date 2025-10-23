Legende: Spielt weiter in den USA Lionel Messi. IMAGO / Imagn Images

Messi bleibt Miami treu

Lionel Messi hat den Ende Jahr auslaufenden Vertrag bei Inter Miami in der amerikanischen MLS verlängert. Der Argentinier ist seit 2023 Teil von Inter Miami, in der Liga erzielte er in 53 Spielen 50 Tore und lieferte 28 Assists. Messi bleibt bis Ende 2028. Mit der Vertragsverlängerung hält sich der 38-Jährige eine WM-Teilnahme 2026 mit Titelverteidiger Argentinien offen. Zuerst stehen für Messi nun aber ab dem kommenden Wochenende die MLS-Playoffs an.

Zwei Schweizer in den MLS-Playoffs

Maren Haile-Selassie hat mit den Chicago Fire den Einzug in die Playoffs der MLS geschafft. Die Franchise aus Illinois bezwang in der «Wild Card Round» Orlando mit 3:1. Haile-Selassie kam – wie schon so oft in der Regular Season – nur zu einem Teileinsatz. In den Playoffs bekommt es Chicago in der 1. Runde mit Philadelphia Union zu tun, dem besten Team aus der Eastern Conference. Mit Stefan Frei steht ein zweiter Schweizer in den Playoffs. Der Goalie trifft mit den Seattle Sounders auf Minnesota United. Die Playoffs beginnen in der Nacht auf Samstag mit der Partie zwischen Lionel Messis Inter Miami und dem Nashville SC.