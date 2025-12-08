Legende: Wieder lange verletzt Eder Militao. IMAGO / AFLOSPORT

Militao fehlt Real Madrid lange

Real Madrid muss lange auf Abwehrspieler Eder Militao verzichten. Der 27-Jährige erlitt einen Riss des hinteren Oberschenkelmuskels im linken Bein sowie eine dazugehörige Sehnenverletzung. Laut der spanischen Zeitung Marca soll die Ausfallzeit drei bis vier Monate betragen. Militao hatte am Sonntag beim 0:2 gegen Celta Vigo bereits in der 24. Minute gestützt das Feld verlassen müssen. Für den Brasilianer, der in den vergangenen Jahren immer wieder vom Verletzungspech verfolgt wurde, ist es ein erneuter Rückschlag. 2023 und 2024 hatte er sich jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen.

Erneute Knie-OP bei Neymar

Neymar hat mit dem FC Santos den Klassenerhalt geschafft, muss aber wieder am linken Knie operiert werden. Das bestätigte der 33-Jährige nach dem 3:0 zum Abschluss gegen Cruzeiro. Neymar gab keine weiteren Details zur Verletzung an. Der Offensivstar hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, im Oktober 2023 hatte er einen Kreuzbandriss im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay erlitten. Neymars Vertrag bei Santos läuft im Januar aus. Eine Teilnahme an der WM 2026 soll aber sein grosses Ziel sein.