Legende: Verliert beim Neuanfang in der Major League Soccer. Raphael Wicky. IMAGO / Imagn Images

MLS: Heimpleite für Wickys Chiefs

Nach fast zwei Jahren ohne Trainerjob stand Raphael Wicky in der Nacht auf Sonntag wieder an der Seitenlinie eines Profi-Klubs. Der Einstand als neuer Coach von Sporting Kansas City in der nordamerikanischen Major League Soccer ist dem Walliser aber missglückt. Beim Saisonauftakt unterlag er mit seinem Team den San San José Earthquakes auswärts klar mit 0:3. Entscheidend waren die Minuten vor und nach der Pause. Das Heimteam traf in der 42. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Daniel Munie netzte bereits in der 54. Minute zum 3:0-Endresultat ein. In einer Woche tritt Wicky ein erstes Mal vor Heimpublikum an. Kommenden Sonntag ist Columbus Crew zu Gast in Kansas City.