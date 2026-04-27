Legende: Muss sich operieren lassen Luka Modric IMAGO / Nicolo Campo

Modric muss unters Messer

Luka Modric hat sich 6 Wochen vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada einen Jochbeinbruch zugezogen. Der 40-Jährige wird noch am Montag operiert. Sofern sich der kroatische Rekordnationalspieler rechtzeitig erholt, soll er seine Mannschaft wie schon 2018 und 2022 bei der WM als Kapitän anführen. Modric war am Sonntag mit Juves Manuel Locatelli zusammengeprallt.

Simons fällt lange aus

Die Niederlande müssen bei der WM im Sommer auf Xavi Simons verzichten. Der Offensivspieler von den Tottenham Hotspur hat sich am Wochenende eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Das teilte der 23-jährige Mittelfeldspieler auf Instagram mit: «Sie sagen, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich so an.»

Mbappé fehlt Real Madrid

Kylian Mbappé hat sich eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen, wie Real Madrid am Montag bestätigte. Die WM soll nicht in Gefahr sein. Der Franzose hat sich laut der Diagnose der Madrider Ärzte eine Verletzung am «Semitendinosus-Muskel des linken Beins» zugezogen, einem Muskel, der zu den hinteren Oberschenkelmuskeln gehört und entlang des Oberschenkels verläuft.

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