Legende: Fehlt Polen und Barcelona verletzt Robert Lewandowski. Imago Images/Newspix

Lewandowski mit Muskelriss im linken Oberschenkel

Hansi Flick muss beim FC Barcelona in den kommenden Wochen auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten. Der 37-jährige Pole zog sich einen Muskelriss im linken Oberschenkel zu, wie der spanische Meister ohne Angabe einer konkreten Ausfallzeit bekannt gab. Lewandowski war zuletzt mit der polnischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Einsatz, beim 2:0 in Litauen traf er zum Endstand. Dem FC Barcelona steht der Angreifer in den kommenden Partien definitiv nicht zur Verfügung. Das ist für Lewandowski auch deswegen bitter, weil er aktuell auch um seine sportliche Zukunft kämpft. Die Zeitung Sport hatte zuletzt berichtet, dass der auslaufende Vertrag des Polen nicht mehr verlängert werden soll.

