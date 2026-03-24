Legende: Wechselt im Sommer in die USA Antoine Griezmann. Keystone/Manu Fernandez

LaLiga: Griezmann verlässt Atletico im Sommer

Atletico Madrid lässt im Sommer den erfolgreichsten Torschützen der Klubgeschichte ziehen. Wie der spanischen Spitzenklub am Dienstag mitteilte, wechselt Antoine Griezmann nach der laufenden Saison in die MLS zu Orlando City. Der 35-jährige Franzose lief insgesamt während 10 Saisons für Atletico auf, dabei gelangen ihm in bisher 488 Partien für die «Colchoneros» 211 Treffer. Griezmann stiess 2014 von Real Sociedad zu Atletico. Im Sommer 2019 verliess der Weltmeister von 2018 die Madrilenen in Richtung Barcelona, kehrte nach zwei Saisons aber zurück zu Atletico. Mit den «Rojiblancos» gewann Griezmann je einmal die Europa League, den spanischen Supercup sowie den europäischen Supercup. In der laufenden Spielzeit steht Atletico im Final der Copa del Rey sowie im Viertelfinal der Champions League.

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